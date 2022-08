Madres piden despedir a maestra de preprimaria por las fotos que publica en redes

Madres de familia arremetieron contra una maestra de preprimaria por subir fotos supuestamente provocativas a sus redes sociales y exigieron que la destituyan de su puesto.

La profesora, identificada como Arely, de 25 años de edad, imparte clases en un centro educativo ubicado en el Estado de México. La maestra argumentó que se encuentra de vacaciones y compartió las fotografías como parte de su vida personal en sus redes sociales.

Además, aseguró que nunca ha acudido vestida de forma inapropiada a la escuela, ni ha compartido su perfil de Facebook con los estudiantes, pues se trata de niños kinder y considera que no deberían tener acceso a las redes sociales.

“Jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos, nunca traigo falda ni short, siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi gabacha. Y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social”, dijo la profesora.