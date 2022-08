Melisa Díaz exige justicia tras haber sido víctima de violencia contra la mujer en Mixco

Melisa Díaz, o @meli_tdiaz (como se identifica en redes sociales) es una joven de 30 años que fue víctima de violencia contra la mujer en su manifestación física en una residencial de Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Este hecho se hizo viral tras publicarse un video en redes sociales en donde se observa que es agredida por su exnovio identificado como Leonel Alexander García Martínez, quien se encuentra prófugo de la justicia.

Díaz, por medio de su cuenta de TikTok, ha revelado detalles de la violencia de la que fue víctima cuando mantuvo una corta relación con García Martínez, quien tiene una orden de captura vigente por violencia contra la mujer. A pesar de que la víctima denunció a su agresor y ha colaborado con las autoridades en la investigación, estas no han podido ejecutar la captura.

Se había revelado que Leonel Alexander ya se había entregado a la justicia, por lo que el miércoles, 3 de agosto de 2022, se llevaría a cabo la audiencia de primera declaración. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) informó que el abogado del denunciado presentó un memorial ante el Juzgado, por lo que se fijó audiencia para este viernes, 5 del mes en mención, a las 14:30 horas.

“Quería comentarles que están diciendo que no fui al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), si fui, si me he presentado a todo lo que me están diciendo. Quiero comentarles que él (Leonel) no se presentó, sigue prófugo, quisiera pedirles que sigan compartiendo (la información) para que puedan encontrarlo y que se haga justicia como es”, expresó la víctima.

En el video, Melisa dice que la defensa de su agresor quiere entorpecer el caso y a pesar de que las autoridades correspondientes le están dando seguimiento considera que deben agilizar el proceso para que se haga justicia.

“Lo que se está pidiendo en un retroceso y no es justo realmente para mí. Poco a poco se va a ir dando cuenta de cómo son las leyes aquí lastimosamente. Creanme que soy una sobreviviente más y no nos vamos a dejar vencer, no nos vamos a dejar morir porque viva me quiero y viva quiero a todas y vamos hacer justicia con su ayuda”, concluyó la víctima.

Melisa Díaz pide apoyo a sus catedráticos

Melisa Díaz, de 30 años, es estudiante de la primera promoción de la Licenciatura en Criminología y Criminalística de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quien tras la agresión de la que fui víctima por parte de su exnovio y las citaciones en el MP e Inacif, se le ha complicado cumplir a cabalidad con la entrega de tareas y estar presente en las evaluaciones, según relató a Emisoras Unidas y Publinews.

Díaz comentó que solicitó apoyo a sus catedráticos durante este proceso, por medio de una carta, pero no ha recibido ninguna respuesta. A pesar de eso, su promedio no ha bajado y no quiere reprobar ningún curso porque está en busca de una oportunidad laboral que le permita desarrollarse en la carrera que está estudiando.