VIDEO. Mujer provoca choque e incendio, sale ilesa, pero mueren seis personas

Nicole Lorraine Linton, de 37 años podría pasar el resto de su vida en prisión si es hallada culpable de todos los cargos en su contra, luego de que seis personas murieran en un accidente automovilístico del cual ella salió ilesa.

Sobre Lorraine Linton ya pesan seis cargos de asesinato y cinco de homicidio culposo, luego de que el pasado 4 de agosto estrelló su vehículo cuando iba a gran velocidad en un cruce donde le correspondía detenerse ante la luz roja del semáforo.

La mujer que iba en un Mercedes-Benz a gran velocidad, se estrelló contra varios vehículos y eso provocó un incendio de grandes magnitudes. Entre las víctimas mortales se encuentra una mujer embarazada identificada como Asherey Ryan y su hijo de casi un año Alonzo Quintero.

Surveillance video obtained by RMG News shows the violent crash that left 5 dead in #WindsorHills, LaBrea & Slauson. @NBCLA @AlexNBCLA @LaurenmCoronado @RMGNews pic.twitter.com/oqniZ3E0Qp

— Rosa Valle-Lopez (@RosaNBCLA) August 4, 2022