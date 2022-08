Beisbolista dominicano Fernando Tatis Jr. suspendido 80 juegos por dopaje en la MLB

El estelar campocorto de los Padres de San Diego, el dominicano Fernando Tatis Jr, fue suspendido 80 juegos luego de dar positivo por el esteroide prohibido Clostebol, capaz de mejorar el rendimiento, informó este viernes las Grandes Ligas.

En un comunicado de la oficina del comisionado Rob Manfred, MLB dijo que la suspensión sin pago entró en vigencia de inmediato.

El joven de 23 años, quien dijo que el esteroide estaba en un medicamento que usaba para tratar la tiña (dermatosis parasitaria), se encuentra actualmente en la lista de lesionados después de romperse la muñeca izquierda.

Recientemente había comenzado un período de rehabilitación que lo puso en línea para regresar con los Padres de San Diego a fines de agosto. Ahora no regresará a las Grandes Ligas esta temporada.

Tatis, quien terminó entre los cuatro primeros en la votación por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2020 y 2021, actualmente tiene contrato hasta 2034.

La joven estrella firmó la cuarta extensión más larga en la historia de la MLB: un contrato en febrero del 2021 de 14 años y 340 millones de dólares.

Tatis emitió un comunicado diciendo que estaba “devastado” por la suspensión pero que no apelaría. “Resulta que, sin darme cuenta, tomé un medicamento para tratar la tiña que contenía Clostebol”, dijo Tatis.

“Quiero disculparme con toda la organización de los Padres, mis compañeros de equipo, Major League Baseball y los fanáticos de todas partes por mi error. No tengo excusa para mi error, y nunca haría algo para engañar o faltarle el respeto a este juego. Espero reunirme con mis compañeros de equipo en el campo en el 2023”, concluyó.

Los Padres dijeron que estaban “sorprendidos y extremadamente decepcionados” al enterarse de la violación.

“Apoyamos totalmente el programa (antidopaje) y tenemos la esperanza de que Fernando (Tatis) aprenda de esta experiencia”, señaló el club.

Breaking: Fernando Tatís Jr. has received an 80-game suspension without pay for violating MLB’s performance-enhancing drug policy, the Office of the Commissioner of Baseball announced. pic.twitter.com/NQW6qSG7KI

— ESPN (@espn) August 12, 2022