VIDEO. Un hombre choca y sale desnudo de su vehículo

Un hecho de tránsito llamó la atención, pero no por el accidente en sí, fue debido a que el conductor después de chocar, salió de su vehículo ileso y completamente desnudo.

Trascendió que el sujeto manejaba a exceso de velocidad un vehículo tipo picop de color azul, en consecuencia pasó un cruce y terminó impactándose contra la banqueta. El momento, fue captado en video, por lo que a algunos usuarios de redes sociales les recordó la escena de la película “Terminator”.

He said “let me recreate this scene” LMAO! 😂🤣 pic.twitter.com/HlQ1wwKH1H

— FΞЯИIΞ ✨ (@fernie_705) August 15, 2022