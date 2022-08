Condenan a dos hombres por planear secuestro de gobernadora en EE. UU.

Dos hombres fueron condenados en EE. UU. por planear el secuestro de la gobernadora del estado de Michigan, Gretchen Whitmer. Un jurado federal determinó que Adam Fox y Barry Croft son culpables de conspiración para cometer un secuestro y conspiración para usar una bomba, informaron The Detroit News y Detroit Free Press.

Fox y Croft, que enfrentan una posible sentencia a cadena perpetua, figuran entre los seis presuntos militantes de derecha arrestados en octubre de 2020, luego de una operación encubierta de la policía federal, FBI.

Tras cinco días de deliberaciones sobre los casos de ambos hombres, supuestos líderes de la trama, el jurado no llegó a un veredicto y ambos fueron nuevamente enjuiciados en Grand Rapids, Michigan. Según la acusación, ambos consideraban a la gobernadora como una “tirana” debido a las duras restricciones que esta impuso para contener la pandemia de Covid-19, por lo que planeaban secuestrarla y someterla a un “juicio”.

Otros dos acusados, Daniel Harris y Brandon Caserta, fueron declarados no culpables en abril tras un juicio de un mes. Otros dos se declararon culpables y testificaron contra los coacusados.

Los arrestos fueron hechos en medio de la preocupación por grupos de armados de ultraderecha que según el FBI eran la mayor amenaza de terror doméstico en EE. UU.

En una nota, la gobernadora Whitmer reaccionó al veredicto, diciendo que este “prueba que la violencia y amenazas no tienen lugar en nuestra política y que quienes buscan dividirnos deben ser responsabilizados”.

I ran for office because I love my fellow Michiganders and my home state with all my heart. I always will. I will not let extremists get in the way of the work we do. ⁰⁰They will never break my unwavering faith in the goodness and decency of our people. pic.twitter.com/LTRTF8carm

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) August 23, 2022