MTV VMAs: Taylor Swift despierta pasiones al tapar con pedrería sus partes íntimas

Taylor Swift cautivó a sus millones de fans al lucir un vestido enjoyado que dejaba al descubierto mucha piel. La famosa se lució en la alfombra de los MTV Video Music Awards 2022 este domingo por la noche en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Video Music Awards (@vmas)

La celebridad no actuará en el programa de esta noche, pero está nominada a varios premios por All Too Well: The Short Film.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de bella “YOU’RE SO BEAUTIFUL” (@darkestswifts)

Aunque posiblemente la reina de la noche será Nicki Minaj, artistas como Eminem a lado de Snoop Dogg también representarán el género. El escenario de los VMAs recibirá una gran presencia latina gracias a los shows de Bad Bunny, Anitta y J Balvin, quienes serán embajadores de Colombia, Brasil y Puerto Rico.

A ellos se suman Marshmello ft Khalid, Panic! At the disco, Blackpink, Lizzo, Jack Harlow, Måneskin, Dove Cameron, Saucy Santana, Yung Gravy, Tate Mcrae, Red Hot Chili Peppers, entre otros.

