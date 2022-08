Estos son los mejores memes que han dejado los MTV VMAs

Los MTV VMAs 2022 regresaron y dejaron grandes sorpresas, pero los artistas no fueron los únicos premiados de la noche, los cibernautas también fueron ganadores con decenas de memes.

El gran evento de la música se celebra en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, y está destinado a ofrecer algunos actos estelares y momentos de moda. El trío de presentadores son LL Cool J, Nicki Minaj y Jack Harlow, y entre los artistas más esperados se encuentran Blackpink, Bad Bunny, J Balvin, Lizzo, Panic! At the Disco, Maneskin y Anitta.

Los artistas más nominados, que optan al prestigioso galardón de video del año, son Harry Styles, Taylor Swift y Lil Nas X.

Pero lo mejor de la noche fueron los memes, por ello, aquí te dejamos los mejores:

Everyone gonna meme that Nicki moment #VMAs pic.twitter.com/S09d2B04KL

Not taylor recreating the meme 😭😭😭 #VMAs pic.twitter.com/prkatUtpGf

Someone funnier than me gotta make a meme out of this 😂😂 @Druski2Funny #VMAs pic.twitter.com/7K8Vr68mHP

— Tony el Tigre (@_tony01) August 29, 2022