¡Qué delicia! Pizza Hut lanza menú hecho a base de carne 100% origen vegetal

Pizza Hut en colaboración con Beyond Meat realizó el lanzamiento del primer menú completo en Latinoamérica hecho a base de carne 100% de origen vegetal. En Guatemala la presentación se llevó a cabo en Pizza Hut Utatlán y el evento reunió a dos importantes marcas internacionales bajo el concepto de generar mayor bienestar para el mundo.

Beyond Hut Menu cuenta con siete nuevos platillos desde desayuno hasta la cena, disponibles todos los días en los restaurantes de Guatemala.

El nuevo Beyond Hut Menu responde al compromiso que Pizza Hut abarca en su plan de crecimiento, en donde ofrece a sus clientes propuestas que respondan a sus necesidades actuales y que al mismo tiempo son innovadoras, sin comprometer de ninguna manera el sabor que caracteriza a la marca.

El nuevo menú consiste en desayunos, entradas, pizzas y pastas entre las que se encuentra: la pizza

Suprema Beyond™, pizza 3 quesos 3 carnes Beyond™, pasta cavattini Alfredo sausage Beyond™ y más.

