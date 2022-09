Hombre realiza varios tiroteos y asaltos seguidos en EE. UU. y deja 4 muertos

Un hombre protagonizó varios tiroteos y asaltos seguidos en la ciudad estadounidense de Memphis, en Tennessee, dejando al menos 4 personas muertas y otras 3 heridas. La policía local precisó que hubo al menos 8 escenas del crimen diferentes y que el sospechoso incluso transmitió algunas de sus acciones a través de Facebook Live.

El sujeto, identificado como Ezekiel Kelly, de 19 años, fue finalmente arrestado a eso de las 21:00 horas del miércoles. Al momento de su detención llevaba dos armas de fuego en su vehículo.

*****UPDATE 9:28 PM******

SUSPECT IS IN CUSTODY

Ezekiel D. Kelly

— Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 8, 2022