VIDEO. Acusan al príncipe Andrés de tocar de forma indebida a su hija

El príncipe Andrés una vez más se vuelve a ver envuelto en otro escándalo, y en esta ocasión se trata de su hija Eugenia porque, según un video que se volvió viral en las diversas plataformas, le habría puesto la mano en un lugar indebido en un sitio público. Lo anterior ocurre cuando la sociedad tiene puestos sus ojos en el fallecimiento de la reina Isabel II.

El incómodo momento se registró cuando el tío de Guillermo y Harry se dirigieron hasta el lugar donde tenían las ofrendas en honor a la reina. Durante la transmisión se le ve cuando mantiene a su hija abrazada y al agacharse va bajando su mano por su espalda y luego por sus glúteos según lo que se puede apreciar en el video. Sin embargo, ocurrió algo bastante particular, las cuentas de redes sociales que apoyan a la monarquía eliminaron esa parte del clip.

Aunque se tratara del príncipe Andrew (del que espero lo peor), no he querido comentar esta escena hasta que no he comprobado q efectivamente este mierda le hace esto a su propia hija (curiosamente mayoría cuentas promonarquía lo cortan) #bodylanguage pic.twitter.com/PrfgugytP3

— Patrycia Centeno (@PoliticayModa) September 11, 2022