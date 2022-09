El Atlético de Madrid “condena” los cánticos racistas hacia Vinicius en el Metropolitano

A través de un comunicado oficial, el Atlético de Madrid “condena rotundamente los cánticos” racistas que recibió Vinicius Júnior en el “derbi” del pasado domingo en el Civitas Metropolitano, dentro del texto publicado por los rojiblancos comentaron que están trabajando junto a las autoridades para dar con los responsables y envían un claro mensaje en contra del racismo dentro de cualquier rama de la humanidad.

Previo al “Derbi” en las afueras del estadio colchonero cientos de aficionados propiciaron cánticos racistas hacia el jugador del Real Madrid, en vídeos en redes sociales se puede ver como cientos de aficionados con la indumentaria del Atlético de Madrid corean “Vinicius es un mono”.

“Estos cánticos nos provocan una enorme repulsa e indignación y no vamos a permitir que ningún individuo se escude en nuestros colores para proferir insultos de carácter racista o xenófobo”, añade el comunicado.

Comunicado oficial https://t.co/P0P5MlHMhw — Atlético de Madrid (@Atleti) September 20, 2022

Los “colchoneros” exponen que no tolerarán ningún acto racista y su compromiso con la sociedad será “luchar contra esta lacra social” y añaden que no se detendrán hasta erradicarla. “Para ello nos hemos puesto en contacto con las autoridades para ofrecerles nuestra máxima colaboración en la investigación de los hechos acaecidos en el exterior del estadio y reclamarles la identificación de las personas que participaron para poder proceder a la expulsión inmediata de aquellos que sean socios del club”, expresa el club.

“Dolor en el Atlético”

Tras lo sucedido con su afición, el club comunicó sentirse adolorido por lo que ha realizado una “minoría que no nos representa” y recalcan que no “nos detendremos hasta expulsarles de la familia rojiblanca porque no pueden formar parte de ella”.

El comunicado señala también las polémicas declaraciones en “El Chiriguito”

“Lo que ha sucedido en los días previos al derbi es inadmisible. A los aficionados se les pide cordura y racionalidad y, sin embargo, profesionales de diferentes ámbitos generaron durante la semana una campaña artificial encendiendo la mecha de la polémica sin medir la repercusión de sus acciones y manifestaciones”, señala el club.

La polémica surgió luego de que Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Futbolistas (AEAF), en el programa televisivo “El Chiringuito” comentara sobre las celebraciones de Vinicius que “hay que respetar a tus compañeros de profesión y dejar de hacer el mono”.

Las palabras de Bravo, quien explicó su frase y también ofreció disculpas posteriormente, le dieron la vuelta al mundo al haber sido interpretadas como un mensaje racista. Esto puso más caldeado el ánimo en un partido que llegaba al límite tras las declaraciones previas de Koke sobre los bailes de Vinicius.