¡Escándalo! Modelo revela ser la amante de Adam Levine de Maroon 5

Adam Levine, vocalista de Maroon 5, está casado desde el 2014 con Behati Prinsloo. Ahora una modelo e influencer llamada Sumer Stroh mostró pruebas de su supuesto romance con el cantante.

La modelo e influencer estadounidense reveló a través de redes sociales una situación que compromete al famoso asegurando que él tuvo una relación extramarital con ella años atrás, pese a estar casado con Prinsloo.

Desde que decidieron unirse en matrimonio en 2014, Levine y Prinsloo conformaron una de las parejas más sólidas en la industria del entretenimiento. Sin embargo, las reciente declaraciones de Stroh han puesto en juego el matrimonio del cantante y la modelo de Victoria’s Secret.

Mediante un video en TikTok, Sumer Stroh dio a conocer su versión sobre la supuesta infidelidad del cantante; en el registro también mostró capturas de presuntas conversaciones entre ella y la estrella del pop.

“En ese momento, ya saben, yo era joven, ingenua y francamente, me sentí explotada”, indicó. “Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”, añadió.

-->

Sumner Stroh aseguró que no tenía la intención de divulgar nada, pero todo se salió de control cuando empezó a compartir la información con sus amigos, incluso uno de sus allegados “quería vender la noticia” a un reconocido medio, por lo que optó decir la verdad ella misma.

“Maroon 5 es prácticamente música de ascensor en este momento, así que estoy segura de que saben quién es Adam Levine. Adam y yo estuvimos saliendo durante aproximadamente un año”, detalló la mujer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sumner Stroh (@sumnerstroh)

Luego de exponer los mensajes, Sumner reveló que Adam le escribió hace un par de meses para contarle que se convertirá en papá por tercera vez y para preguntarle si le podía poner su nombre al bebé. “Ok pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás bien con eso? Es muy en serio”, se puede leer el mensaje que muestra la influencer.

“Está mujer queriendo llamar la atención”, “Espero que esto no destruya un matrimonio hermoso”, “Pobre mujer, seguro la rechazaron y ahora se inventa toda una historia”, “Lo que puede ser capaz alguien que quiere llamar la atención”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Adam Levine responde a las acusaciones de infidelidad

El famoso ha decidido romper el silencio. El cantante tomó su cuenta oficial de Instagram para admitir que habló “coquetamente” con la modelo, sin embargo, negó el supuesto amorío de un año.

“Usé un mal juicio al hablar con alguien que no es mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia. Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. No podría. No lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo superaremos juntos”, comentó.

Lee también: ►Guatemalteco es nominado por segundo año consecutivo en los Latin Grammy