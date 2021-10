Adam Levine responde a críticas tras percance con fan en pleno concierto

Adam Levine de nuevo se encuentra en el ojo del huracán y esta vez lo han destrozado por la reacción que tomó cuando una fan subió al escenario en un concierto de Maroon 5.

El artista estaba actuando el pasado fin de semana en Los Ángeles cuando una joven logró subir al escenario para abrazarlo.

Levine no se mostró sorprendido, sino que molesto e hizo un gesto como de “asco por la fan”. La joven fue retirada rápidamente por el equipo de seguridad.

El video se hizo viral y los comentarios negativos al cantante no se hicieron esperar.

“Siente que sus fans son inferiores a él”, “Sin estas fan, nadie escucharía tu música”, “Su público le da de comer y él no agradece”, “Qué gesto más feo, en lugar de abrazarla y seguir cantando”, reaccionaron algunos cibernautas.

Otros defendieron al artista y agregaron que él solo reaccionó de esa manera pues estamos en tiempo de pandemia y mientras él no tiene mascarilla, mantienen una distancia prudencial con el público.

@adamlevine @maroon5 no longer a fan she’s the reason ur a superstar u douchebag!!! pic.twitter.com/JC37kH82Gc — Kelly Bender (@KelleyBender1) October 25, 2021

El estadounidense de 42 años ha querido explicar en sus historias de Instagram por qué adoptó esa postura al verse sorprendido por ‘el asalto’.

“Solo quería abordar el incidente del Hollywood Bowl, en el que una fan se me acercó en el escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestro público. Sin ellos no tendríamos trabajo. Pensar que cualquiera pueda creer que los veo inferiores a nosotros hace que se me revuelva el estómago. No soy así, nunca he sido así”, comentó.

“Necesito que se sepa que me pilló por sorpresa y a veces, en un momento así, hay que retirarse y seguir adelante, porque yo estaba trabajando y de esto es de lo que me enorgullezco. Necesito que se sepa que me invade siempre la emoción por la conexión que existe entre la banda cuando actuamos en el escenario y los fans”, agregó.

“Espero que todos puedan entender mi postura”, concluyó. Terminó su mensaje con un beso a la cámara.

No puede ser que Adam tuvo que venir a aclarar el asunto con la tipa que se subió al escenario, y todavía lanza un besito al final 😭😭 tE AMO ADAM LEVINE NADIE TE MERECE NOMAS YO pic.twitter.com/8rfDW7TNbt — Thalia✨ (@levinetattoos) October 27, 2021

