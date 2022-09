Alcalde de Villa Nueva: “No vamos a descansar hasta recuperar el vehículo”

Las autoridades de diferentes instituciones brindaron una conferencia de prensa este lunes, 26 de septiembre, acerca de los trabajos que se realizan en el área donde se suscitó el hundimiento en la zona 6 de Villa Nueva, Guatemala.

José Guzmán, comandante de la Secretaría General de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), explicó que hay situaciones dentro del área de trabajo que han llevado a disminuir la cantidad de personal especializado.

Específicamente se pretende verificar si es seguro continuar con el uso de maquinaria para buscar a las dos personas que están desaparecidas, una mujer de 38 años y su hija de 14.

Además, indicó que el personal de los bomberos Voluntarios se encargará de establecer un área segura para el resto de los rescatistas. Posterior a ello, se dará inicio nuevamente con relevos de equipos por instituciones y así se continuará para esta labor.

Con respecto a este tema, Ardany Bautista, subjefe del Estado Mayor de la Defensa, dijo que el Cuerpo de Ingenieros trasladó al lugar del incidente una retroexcavadora más pequeña que la que se tenía y, de ser necesario, se utilizará.

Mientras tanto, aseguró que el batallón de Ayuda Humanitaria del Ejército está listo para hacer el trabajo de forma manual.

De acuerdo con lo explicado en la conferencia, el plan es retomar las acciones con herramientas dentro del agujero número 1, pues se da seguimiento a una pista que se obtuvo sobre la posible ubicación del vehículo donde viajaban las víctimas.

El alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo, indicó que, con apoyo del Ejército, por medio de un detector de metal se tuvo una señal de dos metros y es donde se tiene la mayor posibilidad de encontrarlo.

“Ya tenemos indicios, no hechos, pero (se cree) que estaría en un lugar específico abajo del colector”, señaló.

De igual forma, el funcionario aseguró que no se va a terminar la etapa de búsqueda y rescate hasta no encontrar el automóvil. “Eso es bien importante. Todas las instituciones tenemos claro que así será”, enfatizó.

“Los equipos siguen trabajando. No vamos a descansar hasta no recuperar el vehículo y lo que vaya a suceder, que no se tiene claro hasta ahora”, puntualizó.