Portugal y España dejarán un partido vibrante previo al inicio a Catar 2022

La UEFA Nations League disputará su última jornada de la fase de grupos este martes y dejará un mítico choque entre Portugal y España que definirá el último boleto a la “Final Four” de 2023 en la que ya se encuentran Países Bajos y Croacia. El partido, que será la previa para ambas selecciones antes de su debut en el Mundial de Catar 2022, se disputará en el estadio de Braga a las 12:45 horas.

El grupo 2 de la Liga A llega a su última jornada con Portugal como líder con 10 puntos en 5 fechas, España se encuentra en la segunda posición con 8 puntos tras su pinchazo ante suiza en la quinta fecha y por ende complicó sus aspiraciones de llegar a la final de cuatro del próximo año.

