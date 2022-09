Lom: “Ha sido un año muy difícil y ahora estoy feliz por regresar a la Sele”

El PNC Stadium, en Houston fue la sede del último duelo amistoso de la fecha FIFA de septiembre de 2022 para la selección de Guatemala, la bicolor se midió ante su similar de Honduras en lo que fue una fiesta desde las gradas por el apoyo de ambas aficiones centroamericanas. Los catrachos se llevaron el triunfo 2-1 con anotaciones de Samayoa (en contra) y Solano, por Guatemala anotó Darwin Lom.

Con este triunfo Honduras rompió una sequía de 11 años sin derrotar a la bicolor, el último triunfo de la “H” ante Guatemala se remontaba a enero de 2011 y en esa ocasión se llevaron el triunfo 1-3 en un partido clasificatorio a la Copa Oro. Para Guatemala esta derrota llega como un golpe duro para el proceso de Luis Fernando Tena.

En su llegada al Aeropuerto Internacional La Aurora, el delantero de Xelajú MC, Darwin Lom, dialogó con el medio independiente Más Futbol y dio su análisis del partido ante Honduras.

“El resultado no era el que queríamos, pero todo es un proceso, un proceso que comienza desde ahorita y vamos a ver como sale todo al final, feliz obviamente por el gol y feliz por regresar (a la Selección)”, expresó Lom.

El delantero de Xelajú MC también se mostró feliz e ilusionado por volver a la Selección de Guatemala tras casi un año de ausencia, su última convocatoria se remontaba a la etapa de Amarini Villatoro al frente de la Azul y Blanco.

“Si me necesitan siempre estoy listo, ha sido un año muy difícil y ahora estoy feliz por jugar, por regresar a la Sele, y enseñarle a todos que no me dejen afuera, he trabajado desde que he llegado, yo siempre levanto la mano para decir aquí estoy, si me necesitan estoy a sus servicios y si no pues siempre le deseo lo mejor al país”, afirmó Lom en el Aeropuerto La Aurora.