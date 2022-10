Courtois lesionado de última hora para el Real Madrid

El guardameta Thibaut Courtois no defenderá la portería del Real Madrid en el partido de este domingo (13:00 horas de Guatemala) contra Osasuna. Courtois se cae de la convocatoria tras serle diagnosticado una ciatalgia izquierda. De esta manera, el ucraniano Andriy Lunin le sustituirá bajo palos en el Santiago Bernabéu.

La noticia positiva, es que, El Clásico no correrá riesgo para Courtois. El tiempo de baja no será tanto como para que no pueda estar vestido de corto dentro de dos semanas, fecha en la que el Barça visitará el la ‘Casa Blanca0 para el primer cara a cara oficial de la temporada entre los merengues y los culés.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una ciatalgia izquierda. Pendiente de evolución”, comunicó el Real Madrid mediante un parte médico en su página web.

Parte médico de Courtois.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 2, 2022

La baja de Courtois abre una oportunidad para Lunin

El portero ucraniano Andriy Lunin debutará esta temporada bajo los tres palos del arco merengue, serán los primeros minutos oficiales de Lunin en la presente curso 22/23, solamente había tenido minutos en el empate (2-2) ante el América de México en partido de pretemporada.

Lunin disputó dos partidos oficiales la temporada pasada con la casaca blanca, estuvo presente en la derrota (1-0) ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y en el empate (1-1) ante el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla, en dicho compromiso incluso atajó un penal.

Entre las buenas noticias del Real Madrid para este domingo está el regreso de Karim Benzema en la delantera que estuvo cerca de tres semanas de baja, para este partido no estará disponible Luka Modric, quien sufre una sobrecarga muscular y aún estará de baja unos 7 días aproximadamente, sin riesgo de perderse el Clásico ante el Barcelona.