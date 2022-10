VIDEO. ¡Se retira! El “Pipita” Higuaín anuncia que dejará el futbol en 2022

Este lunes a través de una conferencia de prensa, el delantero argentino Gonzalo Higuaín anunció a sus 34 años que dejará el futbol tras el final de temporada con el Inter Miami de la MLS, lo que se traduce que colgará las botas este 2022, ya que las temporadas en Estados Unidos se juegan cada año natural.

El “Pipita” buscará pasar más tiempo junto a su familia tras una apasionante carrera en la que inició en River Plate y tuvo paso por Real Madrid, Chelsea, Milan, Napoli, Juventus y la selección argentina. Higuaín, que inició en el futbol a sus 17 años con River y supera los 350 goles en su carrera, deja un legado en el que jugó en tres mundiales con la albiceleste (2010, 2014 y 2018).

Gracias Totales

The Argentine striker, Gonzalo Higuaín has announced today that he will retire and conclude his stellar career at the end of the 2022 MLS season.

