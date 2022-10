VIDEO: Bombardeos masivos de Rusia en Ucrania dejan otros 10 muertos

Autoridades de Ucrania denunciaron este lunes que otras 10 personas murieron y 60 más resultaron heridas en los bombardeos masivos de Rusia. “Hasta ahora, 10 personas han muerto y 60 han resultado heridas en todo el país tras los bombardeos rusos”, indicó la policía ucraniana en Facebook, añadiendo que investigadores estaban reuniendo “pruebas de las atrocidades rusas”.

Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, precisó que 5 personas murieron y 51 resultaron heridas en la capital. “Sigue presente la amenaza de nuevos ataques”, dijo Klitschko en un video en Twitter, en el que llamó a la población a refugiarse en caso de alerta antiaérea. Además, 11 importantes infraestructuras fueron dañadas en 8 regiones, además de la capital, señaló por su parte el primer ministro ucraniano, Denis Chmygal.

La Defensa ucraniana dijo que el ejército ruso lanzó 83 misiles sobre Ucrania este lunes por la mañana, dos días después de una explosión en el estratégico puente de Crimea, del que Moscú acusa a Kiev. Según la misma fuente, 52 de los misiles fueron interceptados por la defensa aérea ucraniana.

De su lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió al canciller de Alemania, Olaf Scholz, y al presidente de Francia, Emmanuel Macron, una respuesta “dura” contra Rusia tras los bombardeos lanzados contra varias ciudades ucranianas este lunes.

“Discutimos sobre el fortalecimiento de nuestra defensa aérea, de la necesidad de una reacción europea e internacional dura y un aumento de la presión contra Rusia”, afirmó Zelenski en Twitter, tras una conversación en la que pidió que se convoque una reunión de emergencia del G7.

Also had an urgent call with @EmmanuelMacron . We discussed the strengthening of our air defense, the need for a tough European and international reaction, as well as increased pressure on the Russian Federation. France stands with Ukraine.

The world once again saw the true face of a terrorist state that is killing our people. On the battlefield & in peaceful cities. A country that covers its true bloody essence & goal with talks about peace. It proves that the liberation of 🇺🇦 is the only basis of peace & security. pic.twitter.com/U08lD1POE9

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2022