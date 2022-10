Incómodo momento para Kim Kardashian al ser abucheada en partido de LA Rams

Kim Kardashian vivió en carne propia el rechazo de la gente cuando acudió al partido de la NFL entre los Los Ángeles Rams y los Dallas Cowboy, la tarde del domingo.

Primero la pantalla mostró a la empresaria y la gente la abucheó enérgicamente. El incómodo momento ocurrió cuando se realiza el acostumbrado enfoque en el Jumbotron. La pantalla gigante enfoca, una a una, a las celebridades que acudieron al juego de los LA Rams y coloca el nombre para saludarlas.

Antes de ella apareció la imagen de John Legend, quien estaba en el juego con su hijo Miles. Allí hubo aplausos. Sin embargo, con el rostro de la socialité de 41 años los silbidos y gritos de rechazo se hicieron presentes.

Tras la situación incómoda, ella no mostró reacción alguna. Saludó, lanzó un beso y el estadio quitó de inmediato su imagen cuando vieron el accionar del público.

A través de su cuenta de Twitter, el actor Stephen Amell comentó en un posteo: “Kim Kardashian acaba de aparecer en la pantalla grande y fue abucheada en voz alta en el juego de los Rams”.

Después añadió: “Ser abucheado en un evento deportivo es un gran cumplido. Cuando las personas que no te conocen piensan que no les agradas, significa que eres súper famoso”.

Otro que no perdió tiempo en comentar sobre lo sucedido fue Bethenny Frankel, quien expresó: “¿Por qué todos se sorprenden de que Kim Kardashian haya sido abucheada en un partido de fútbol? Es el pasatiempo de América. Los fanáticos son personas con hijas e hijos que tienen la esperanza de modelos a seguir realistas para sus hijos. El fútbol no es la tierra superficial de la moda. Esos ventiladores no se pueden comprar”.

Decisiones de la empresaria

Kim Kardashian comenzó a pagar por seguridad extra en la escuela a la que asisten sus hijos por temor tras las publicaciones de su exesposo, las cuales crearon un mayor riesgo de seguridad.

El medio TMZ reveló que el ex marido de la influencer, el rapero Kanye “Ye” West, ha estado publicando en las redes sociales el nombre de la escuela a la que asisten los niños que tienen en común, North, Saint, Chicago y Psalm, poniendo en riesgo no solo sus vidas sino la de todos los alumnos de la institución.

Las autoridades de la escuela temen que cualquier persona pueda entrar al campus, por lo que optaron por contratar más seguridad para que no ocurra ningún incidente.

Por otro lado, Instagram y Twitter restringieron las cuentas del rapero estadounidense Kanye West después de que publicara comentarios denunciados como antisemitas.

