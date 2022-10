“Creo que puedo vencer de nuevo a Trump”, asegura Biden

En entrevista con la cadena CNN, el presidente de EE. UU., Joe Biden, afirmó que se siente capaz de derrotar nuevamente al exmandatario republicano, Donald Trump, en una eventual elección presidencial en 2024. “Creo que puedo vencer de nuevo a Donald Trump”, dijo Biden, al repetir que aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su posible candidatura, y dijo que entrará “en un proceso de decisión” luego de las elecciones legislativas de medio mandato, que se llevarán a cabo en noviembre.

El presidente, que cumplirá 80 años este 2022, también respondió a interrogantes sobre su edad: “La pregunta es: ‘¿Puede usted realmente hacer el trabajo?’ Creo que puedo hacerlo”, afirmó a CNN. “Nómbreme un presidente en la historia reciente que hizo tanto como yo durante los dos primeros años”.

In a CNN exclusive, @jaketapper talks to @POTUS about dealing with Russian President Vladimir Putin, the investigation into his son Hunter and if he plans to run for reelection in 2024. Watch the full interview: https://t.co/Rv1nITf8OY

— CNN (@CNN) October 12, 2022