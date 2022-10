VIDEO. Motorista esquiva las balas y escapa de ladrones en carretera

Un motorista logró documentar cómo dos ladrones a bordo de una moto se le emparejaron para robarle la suya mientras circulaba por la carretera Cuautitlán – Tlalnepantla, en el Estado de México (Edomex).

En un video que se compartió en redes sociales se observa cómo el motociclista logró salir bien librado de los disparos que hizo uno de los delincuentes para conseguir que la víctima se detuviera.

El video fue captado por una cámara instalada en la motocicleta y muestra cómo, mientras circula por la carretera de noche, dos sujetos a bordo de otra moto se le acercan y le apuntan con el arma para que se detenga; sin embargo, el motociclista no dudó en acelerar para intentar dejarlos atrás.

En el material de video se ve y se escucha cómo uno de los delincuentes le dispara en tres ocasiones; por fortuna, ninguna bala logró impactarle y, finalmente, pudo escapar.

🚨 #Impactante NO PARAN LAS RATAS 🏍🐀#DenunciaCiudadana

Me intentaron quitar mi moto en la carretera #Cuautitlán–#Tlalnepantla en el #Edomex, después de la independencia. Hablé a la policía pero no me hicieron caso.

— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) October 13, 2022