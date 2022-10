Tema de Shakira provoca ola de memes contra Gerard Piqué

Aunque “Monotonía” lleva unas horas de haberse estrenado, el tema ya ha sido analizado por cibernautas para interpretar posibles referencias a la ruptura de Shakira con el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué.

Frases como “Estaba corriendo por alguien / Que por mí ni estaba caminando” o ”De repente ya no eras el mismo / Me dejaste por tu narcisismo / Te olvidaste de lo que un día fuimos”, no dejaron a ningún fan de la colombiana con dudas de que es un tema muy directo para el futbolista.

Este lanzamiento ha sido un bombazo mundial a favor de Shakira, quien grabó junto a Ozuna un tema que iría dedicado a Gerard Piqué y que hablaría de su separación. Más de 5 millones de visualizaciones en unas 5 horas, prometen que la canción de la famosa será el hit de fin de año en las diferentes plataformas musicales.

Mientras tanto, Piqué se ha convertido en víctima de memes y burlas en redes sociales. Su nombre se ha vuelto tendencia mundial por ser “el malo de la historia”. Incluso, fans de la artista le han escrito en redes sociales para reclamarle. Esta fueron algunas de las reacciones:

Piqué en me Enamoré//

Piqué en Monotonía

Shakira en todo piensa

La destruyó pic.twitter.com/UtIYawVPck — Shakira carla Shakira en español. Monotonía ❤️ (@shakiracarla) October 20, 2022

como inicio pique con shakira // como termino pique a shakira 🥹🥹🥹🥹🥹#Monotonia 🫀🗡️ pic.twitter.com/Nv3wesFjmK — E R I C K (@erickgil_c) October 20, 2022

GRITALO!!! #Shakira que esto debe de ser frase iconica ✨️✨️✨️✨️ mi Shakira JAMÁS decepciona y con esta frase me lo demostró más ❤️ pic.twitter.com/BXor8DLU0W — Karla Vanessa (@KarlaZelaya1703) October 20, 2022

El mensaje es claro, nuestra Shakira guardó su corazón para que no venga otro hpta a romperserlo. #Monotonía pic.twitter.com/nSYBQmICux — Andrés Morales!🫀 (@AndresMoraleFlo) October 20, 2022

Cuando Shakira dice “de repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo” y uno entra al Instagram de Piqué 🫠 pic.twitter.com/KvbfD53i3s — yeraldin (@lopzpaloma_) October 20, 2022

—Shakira: “No fue culpa tuya ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía” –Todos abrazando a Shakira y mirando a Pique… pic.twitter.com/dEmjZVZGU5 — Carlos Del valle (@CaDelval) October 20, 2022

#Shakira sin hablar mal de alguien, sin andar haciendo escándalo ni moviéndo ningún dedo rebajandose de alguna manera, esta haciendo que todo el peso del karma caiga sobre Piqué…. pic.twitter.com/clGu6dh393 — Neith 🐪 (@fac_Neith) October 19, 2022

