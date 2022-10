El francés Franck Ribery anuncia su retiro

La exestrella de Francia y del Bayern de Múnich Franck Ribery hizo oficial el viernes su retirada como futbolista profesional a los 39 años, debido a continuos dolores en una rodilla, en un vídeo difundido en redes sociales.

“El dolor de mi rodilla no ha hecho más que empeorar y los médicos son claros: no tengo elección, hace falta que deje de jugar. Debo por ello poner fin a mi carrera como jugador profesional”, explica Ribery, que juega desde 2021 en la Salernitana de primera división italiana.

The ball stops. The feelings inside me do not. ✨

Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht. ✨

Le ballon s’arrette mais pas mes sentiments pour lui. ✨

Il pallone si ferma. Le emozioni dentro di me, no. ✨

