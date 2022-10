House of the Dragon: ¿Cuánto deberás esperar para la segunda temporada y de qué tratará?

El pasado domingo 23 de octubre llegó a su fin la primera temporada de House of the Dragon, la nueva serie de HBO. Dicho proyecto se ha coronado como uno de los estrenos más exitosos y esperados del 2022.

Esta producción que es un spin-off de la aclamada serie Game of Thrones, superó en la noche de lanzamiento de su primer capítulo al estreno de Euphoria. Desde ese entonces, el proyecto ha sido tendencia semana a semana con la llegada de cada uno de sus episodios.

House of the Dragon relata los sucesos ocurridos 200 años antes de la original serie, cuando se desató una guerra civil entre miembros de la familia Targaryen. Aunque la serie no ha sido completamente fiel a los hechos acontecido en los libros de Sangre y Fuego, la realidad es que si se ha apegado en su mayoría.

Esto es lo que se sabe de la segunda temporada de House of the Dragon…

Por lo que sabemos que en la segunda temporada se abordará de lleno la Danza de Dragones. Esta guerra civil que se da entre Blacks liderada por Rhaenyra Targaryen, que al enterarse de que mataron a su hijo, decide cobrar vengaza y reclamar su lugar en el Trono de Hierro.

A pesar de que ya está confirmada, aún no existe una fecha de estreno de la segunda temporada.

Sin embargo, se espera que llegue en junio de 2024, ya que requiere de un año de filmación y otro para la edición de los episodios. Se sabe que el rodaje empezará en marzo del año 2023. El director, Miguel Sapochnik, ya no continuará en la serie.

Por otro lado, para suplir el vacío de Sapochnik, HBO contrató a Alan Taylor, quien será productor ejecutivo.

El reparto protagonista estará conformado nuevamente por Emma D’Arcy, Olivia Cooke y Matt Smith, además de Fabien Frankel.