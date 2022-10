Paulina Rubio rompe el silencio por las fotos en la playa haciendo sus necesidades

Paulina Rubio se vio envuelta en un nuevo escándalo luego de que salieran a la luz unas fotografías en las que se ve a la cantante haciendo de sus necesidades fisiológicas en una playa.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que “la chica dorada” se ve involucrada en una polémica de este tipo, pues anteriormente, en el año 2013, un paparazzi la fotografió orinando arriba de un yate.

Lo de Paulina Rubio meando en el yate me parece muy fuerte… pic.twitter.com/S6atdG0yJx — Jaime Mendiola  (@jaimendiola_) July 29, 2013

Paulina Rubio se defiende

Ante esto, Paulina decidió no quedarse callada y le concedió una entrevista a un periódico local “No pues ¡wow!, me subo a la ola del trending topic”. La cantante señaló que al ser una figura pública se tiene algunas desventajas como la exposición de su privacidad: “No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad” comentó.

Durante la entrevista dejo claro que ella no era la protagonista de las fotografías tomadas por el programa ‘Fiesta’ de televisión española, pero defendió el acto como una necesidad humana. “Eso yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí cago”, expresó.

Nuevamente #PaulinaRubio se vuelve #tendencia como hace nueve años cuando fue captada por un #paparazzi haciendo pipi en el mar desde un yate, en esa ocasión ella misma hizo difusión de las imágenes ya que intentaron extorsionarla con ellas.

📷Telecinco#chicadorada #chisme pic.twitter.com/HhGVPQJkHp — ForoCuatroTv (@ForoCuatroTV) October 19, 2022

La famosa dijo que si bien, hay fotos de ella en las playas de España, son del tiempo en el que aún estaba con su expareja Colate y que actualmente se encuentra en Miami, trabajando en nueva música.

“Las fotos y las imágenes no son reales, ve el color del pelo, yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita, en las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, sentenció la cantante.