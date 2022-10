¡Trágico accidente! Muere actor de “Will & Grace” y “American Horror”

Leslie Jordan conocido por sus trabajos en “Will and Grace” y en “American Horror Story” ha sufrido un fuerte accidente de tránsito. Por el momento no se ha confirmado la causa de su muerte. Según medios internacionales, el actor podría haber sufrido una emergencia mientras iba en el vehículo que finalmente provocó el accidente.

Una exitosa carrera

Leslie Jordan comenzó su carrera en el año 1986. Uno de sus grandes éxitos fue la serie de comedia ‘Will and Grace’, con la que ganó el premio Primetime Emmy en la categoría de Mejor actor invitado en el año 2006.

Entre sus trabajos en la pequeña pantalla destacan: American Horror, The Cool Kids, The Help, Call Me Kat o Reba y Ski Patrol. En el mundo del teatro Jordan estrenó una comedia titulada ‘Hysterical Blindness and Other Southern Tragedies That Have Plagued My Life Thus Far.

La última publicación del actor fue solo un día antes de fallecer, cuando publicó un video en Instagram de sí mismo cantando una canción. Tras el accidente, su familia confirmó la lamentable noticia: “El amor y la luz que compartió Leslie nunca se apagarán y los invitamos a compartir sus recuerdos y consolarse mutuamente durante este tiempo”.

También la familia anunció que próximamente saldrá a la luz un proyecto en el que el actor estaba trabajando: “En los próximos días, daremos un vistazo a un proyecto del que Leslie estaba realmente orgulloso y deseaba compartirlo con el mundo”.

