Karely Ruiz sufre fuerte accidente de tránsito en su auto nuevo

Con motivo de su cumpleaños número 22, Karely Ruiz se compró un auto nuevo tipo picop el cual exhibió en sus redes sociales. Sin embargo, horas después de estrenarlo sufrió un fuerte accidente de tránsito del cual afortunadamente salió ilesa.

Fue por medio de sus historias de Instagram que la tiktoker dio a conocer lo acontecido con su vehículo nuevo en una de las playas de México. Además, de contar lo que ocurrió: “Nos volteamos, lo que no queríamos que pasara. Se volteó todo”.

“Bebés todo bien, gracias a Dios. Me duele todo el cuerpo pero no pasó nada grave. Los amo, gracias por tanto amor, ya voy en camino a casa. Necesito descansar”, fue el mensaje que Ruiz dejó para sus seguidores en redes sociales.

Karely Ruiz, quien actualmente es una de las jóvenes más exitosas en las redes sociales y OnlyFans por el contenido que vende, tiene una característica cicatriz que la ha vuelto única, la cual confesó que se la hizo por accidente cuando era niña y tiene planes de ocultarla.

Pese a que la mexicana tiene uno de los cuerpos más admirados en redes sociales, algunos de sus seguidores no han dejado de lado que en la cara, dentro de la zona de la frente, Ruiz tiene una cicatriz, la cual ha sido objetivo de burlas, comentarios de sorpresa porque a pesar de las cirugías que se ha hecho, no ha buscado borrar esta marca, o simplemente generan curiosidad.

Durante una transmisión en vivo que hizo en sus redes sociales, Karely fue cuestionada por sus seguidores la razón por la que tiene esta cicatriz en la frente.

Según relató la modelo, tuvo un accidente cuanto tenía cinco años, tropezando con una banqueta cuando iba corriendo hacia su casa.

“Yo era una niña mensa, estúpida, pende… por ahí, tenía cinco años”, comenzó la joven. “Y de repente me dice mi mamá… pasó un señor vendiendo elotes o no me acuerdo qué pasó vendiendo y yo tenía unas chanclas con sonido, de las de colores que vendían en el mercadito, de 50, 100 pesos. Me dice que si quería algo, le dije que sí, ‘déjame voy por dinero’. Entro a mi casa y había una banqueta, me di en toda mi madre”, agregó.