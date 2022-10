Kimberly Flores hace fuertes revelaciones sobre si Edwin Luna ha sido infiel

Desde que Kimberly Flores llegó a México no ha dejado de estar en el centro de la polémica, luego su participación en el reality “La Casa de los Famosos” le trajo miles de críticas y ahora en “Rica, Famosa, Latina” no es la excepción.

Ahora en este nuevo reality, la modelo guatemalteca ha revelado algunos detalles de su vida privada, incluido su matrimonio con Edwin Luna y sorprendió al confesar que el cantante le fue infiel.

En una platica entre amigas Mayeli Alonso y Kim hablaron sobre la infidelidad, pero no de ellas, sino si les fueron. A lo que Mayeli dijo que en su relación pasada intuyó que le fueron infiel, más nunca lo comprobó, pese a esto la ex de Lupillo Rivera aseguró que hay cosas peores que la pareja le puede hacer a una mujer.

Sin embargo, la empresaria no se quiso quedar con las ganas de preguntarle si el vocalista de La Trakalosa de Monterrey le había sido infiel, por lo que ella contó un momento doloroso de su relación.

Ella reveló que al principio de su noviazgo, el mismo Edwin le contó que estuvo a punto de ser infiel: “Cuando me lo confesó si me quebró, sí me dolió”.