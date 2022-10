Nuevo primer ministro británico promete corregir “errores” que agravaron la crisis

El multimillonario Rishi Sunak fue oficialmente nombrado como primer ministro británico este martes, convirtiéndose en el tercer funcionario en asumir este cargo este año, tras Boris Johnson y Liz Truss, con la promesa de “corregir” los “errores” que agravaron la crisis económica y de seguir apoyando a Ucrania.

Sunak, de 42 años, nieto de inmigrantes indios, llega al poder en un momento muy complicado para el Reino Unido. Se enfrenta a una crisis económica y social agravada por los planes ultraliberales de Truss en tiempos de altísima inflación; a la fractura del Partido Conservador que no deja de crecer desde el referéndum del Brexit en 2016 y a la necesidad de convencer al país de su legitimidad como jefe de gobierno.

I will unite our country, not with words, but with action.

I will work day in and day out to deliver for you.

Watch my speech from Downing Street 👇 pic.twitter.com/diOBuwBqXc

— Rishi Sunak (@RishiSunak) October 25, 2022