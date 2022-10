Natalia Prado la colombiana que se enamoró de Guatemala

La Vuelta a Guatemala continúa su recorrido este martes en la tercera etapa, pero no solo ciclistas y periodistas conforman la caravana multicolor también lo hacen las modelos que animan a la afición. Para Natalia Prado esta es su primera Vuelta y nos cuenta la emoción que siente de ser parte de la “Fiesta del Pedal”.

“Llevo 5 años en Guatemala, pero es mi primera vez en la Vuelta, me emociona estar acá, es un evento muy bonito. Además, me encanta este país, su gente es muy amable y me ha recibido con mucho amor, por eso no pienso irme de aquí”, dice la colombiana, que además de modelo es comunicadora social.

Los lugares que le gustan a Natalia Prado

Natalia dice que su sueño es “seguir creciendo como persona y seguir siendo una mujer exitosa”

“Llegué a Guatemala para trabajar como modelo, luego me retiré por un tiempo, y hace poco retomé el modelaje”, expresó.

La colombiana dice que entre los lugares turísticos que más le gustan de Guatemala están Semuc Champey, Panajachel, Petén, Cobán y Quetzaltenango. Natalia mide 1.75 metros y sus medidas son 86-63-99.

La tercera etapa de la Vuelta

La edición 61 de la Vuelta a Guatemala ha destacado por incluir en su recorrido nuevas rutas y una de ellas es la que afrontará la caravana este martes en la tercera etapa, cuando los competidores de enfrenten a la cuesta El Chocolate, una de las más exigentes y en la que se pondrán a prueba los mejores escaladores.

#VueltaGuateEU | Salida controlada de los ciclistas, la etapa constará de 108 kilómetros con meta en Fraijanes 📍🏁 Siga todos los detalles a través de nuestras redes sociales y en nuestra radio en línea 🎙️📻📱👉 https://t.co/OKbiQlvnOA 📹: @noel_solis pic.twitter.com/K3Oc57TSaW — El Mejor Equipo (@EUDeportes) October 25, 2022

En cantidad de kilómetros, la tercera etapa será la más corta de esta edición 61, con un total de 108 kilómetros de recorrido con salida en El Progreso, Jutiapa y final en el Parque Central de Fraijanes. Pero el tramo más difícil de esta largada será la cuesta El Chocolate con 1.2 kilómetros de distancia.

Esta cuesta, según datos proporcionados por la Federación Guatemalteca de Ciclismo para la Vuelta a Guatemala, alcanza un desnivel de 28% y le tocará enfrentarla a los corredores cuando lleven 106 kilómetros de recorrido, a falta de 2km para la meta final.

Sin embargo, antes de llegar a El Chocolate, los ciclistas pasarán por La Conora, El Molino, Los Esclavos, Barberena, Amberes y El Salitre.