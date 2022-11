Mundial 2022: Conociendo a la selección de Costa Rica

La Copa del Mundo de Catar 2022 está a la vuelta de la esquina y por ende le presentamos un resumen de las selecciones que estarán en la cita mundialista que se disputará del 20 de noviembre al 18 de diciembre del año en curso, en este episodio le toca a Costa Rica.

Luego de finalizar en la cuarta posición de la octogonal de Concacaf, Costa Rica se clasificó en repechaje intercontinental al derrotar 1-0 a Nueva Zelanda, siendo la última selección en obtener su boleto a Catar-2022. En el grupo E estará acompañada de España, Alemania y Japón, pese a ser un grupo en el papel complicado buscarán repetir la hazaña de ganar su grupo y llegar a cuartos de final como en el 2014.

This side is full of surprises 🇨🇷

Can Costa Rica's golden generation find a way back into the knockout stages?

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 8, 2022