Usac adquiere la ficha de Cremas B en la Primera División

Este miércoles se hizo oficial que el equipo de la Universidad de San Carlos compró la ficha de la Primera División que puso a la venta Comunicaciones B desde el 2 de noviembre, día en el que anunciaron que habían tomado la decisión de no seguir más en la segunda categoría del futbol nacional.

Con esta cesión de derechos de la ficha, a partir del torneo Clausura 2022 la Usac podrá participar en la Primera División formando parte del grupo B de esta categoría, por lo que en caso de hacer un buen torneo se podría acercar a la Liga Mayor, categoría en la que no juegan tras descender al finalizar el Clausura 2011.

La máxima casa de estudios del país, que actualmente cuanta con un club en la Tercera División, a partir del próximo torneo contará con dos equipos en el balompié nacional, ya que el club vigente se mantendrá respaldado por jugadores jóvenes, mientras que el sustituto de Cremas B en la Primera División será la nueva cara visible del proyecto futbolístico de la Usac.

¿Dónde jugará la Usac?

El presidente del club, Silvio Orozco, comentó que por la situación del campus central la Universidad de San Carlos planea jugar en el estadio Cementos Progreso o en el estadio de los Arcos, sitio que pertenece a la casa de estudios.

Sobre el tema del estadio también comentó el rector de la Usac, Walter Mazariegos, quien comentó que con la llegada de patrocinadores al club, esperan que al momento de solucionar la toma del campus buscará realizar reformas en el estadio Revolución. “Cuando se resuelva el tema de las instalaciones se reformará el estadio para luchar en las mejores condiciones”, comentó Mazariegos.

-->

La cesión de la ficha

Durante la conferencia de prensa en la que se hacía oficial la sesión de la ficha se encontraron presentes el presidente de Comunicaciones, Juan Leonel García; el presidente del equipo de la Usac, Silvio Orozco; y el rector de la casa de estudios Walter Mazariegos.

“Sabíamos que era un paso importante para poder pasarle la estafeta a un club que busca lograr sus objetivos. A nosotros no nos queda más que desearle éxitos. Nos dio esa sensación de responsabilidad y pasión por el futbol”, comentó el presidente de Comunicaciones.

#AscensoGT | Juan Leonel García, presidente de Comunicaciones FC, le desea éxito al Club Deportivo Universidad de San Carlos (Usac) en su regreso a la Primera División, luego de cederle la ficha deportiva de Cremas B

📹 @EBercian_PN pic.twitter.com/z6UnaFEF1g — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 9, 2022

Durante la conferencia de prensa se realizó un acto simbólico en el que el presidente de Comunicaciones cedió una ficha simbólica a Walter Mazariegos. “Me siento muy feliz y muy motivado por vivir este momento histórico”, comentó el rector de la Usac.

#AscensoGT | Walter Mazariegos, rector de la Usac, habla sobre lo que significa para la "U" volver a jugar en Primera División

📹 @EBercian_PN pic.twitter.com/FSu0ha0yGE — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 9, 2022

“Quiero agradecer a Comunicaciones por tomar esta decisión. Se le cede a un equipo que es manejado de manera institucional, no comercial y no política, somos el alma mater. Tenemos un gran compromiso con la afición y la sociedad guatemalteca, sabemos que no solo fue recibir la ficha”, expresó Mazariegos.