Daniele Orsato, el árbitro elegido para el partido inaugural del Mundial 2022

Este viernes la FIFA ha hecho oficial que el árbitro italiano Daniele Orsato será el encargado de dirigir el duelo inaugural del Mundial de Catar 2022 que medirá a la selección anfitriona ante Ecuador en el estadio Lusail, el recinto con mayor capacidad de esta Copa del Mundo.

Orsato es uno de los árbitros con mayor recorrido en el futbol europeo desde su debut en 2010, en el Mundial de 2018 fue árbitro de VAR y en esta edición toma el relevo del argentino Nestor Pitana, quien pitó el duelo inaugural de Rusia 2018.

Italy’s Daniele Orsato has been selected as the referee for the Opening Match of the #FIFAWorldCup Qatar 2022 between Qatar 🇶🇦and Ecuador 🇪🇨 at Al Bayt Stadium on Sunday, 20 November. pic.twitter.com/988fIcHl99

— FIFA.com (@FIFAcom) November 18, 2022