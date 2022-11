VIDEO. Lewandowski se molesta con una pregunta sobre Messi

El delantero polaco, Robert Lewandowski, dejó un momento llamativo durante una conferencia de prensa en el campo que se encuentra entrenando la selección de Polonia con vistas al Mundial de Catar 2022. “Lewy” se mostró molesto ante una pregunta referente a Lionel Messi, jugador con quien ha tenido cruce de declaraciones que inició luego del Balón de Oro 2021.

Durante la conferencia a la prensa, Lewandowski fue consultado sobre si tendrá tiempo de hablar con Messi para arreglar la situación durante el saludo de capitanes que sostendrán en el duelo del 30 de noviembre, pregunta que sorprendió al polaco. “¿Por qué no deberíamos darnos las manos? Entre Messi y yo está todo bien, no hemos tenido problemas. ¿Por qué me preguntas esto?”, respondió Lewandowski.

El periodista siguió insistiendo sobre el polaco tomando como referencia unas declaraciones que el ariete dio en la revista polaca Pilka Nozna a inicios de 2022, esto colmó la paciencia del polaco quien respondió: “¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de Messi”.

“Pidió un Balón de Oro para mí pero no me votó para el The Best”, fue la frase que dijo Lewandowski en la revista Pilka Nozna en febrero de 2022.

La frase de Messi sobre el Balón de Oro de Lewandowski

Lewandowski, quien no recibió el boto de Messi en el The Best que ganó en 2021, dio sus declaraciones a inicios de 2022 citando el momento en el que el argentino comentó que el polaco merecía el galardón en 2020, situación que no se dio porque “France Football” decidió cancelar esa edición por la situación del Covid-19 en ese año y la cancelación de algunas ligas.

