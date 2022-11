VIDEO. Explosión derrumbó varios pisos en edificio ruso

Nueve personas murieron este sábado en el Lejano Oriente ruso en una explosión, al parecer por una fuga de gas, que derrumbó varios pisos de un edificio residencial, informó el gobernador local Valéri Limarenko.

La explosión se produjo en la mañana en este edificio de cinco pisos, situado en la aldea de Tymovskoye, en la isla de Sajalín, según la misma fuente.

Monitoring incidents in🇷🇺 coinciding with #Putin‘s war on 🇺🇦 1/2#Russia – 20221119 – #Tymovskoye, #Sakhalin Oblas – Reported around 07.32 am, video described as 10 people under the rubble of an partially collapsed apartment building pic.twitter.com/6tlmlXb0Jc

— glosm eusec (@glosmeusec) November 19, 2022