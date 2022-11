Gales volvió a anotar en un Mundial después de 64 años

En su primer partido mundialista desde 1958, Gales empató el lunes 1-1 con Estados Unidos en Catar-2022 gracias a un gol de penal de Gareth Bale en la recta final.

La diana de Bale en el minuto 82 neutralizó la del joven Tim Weah, hijo del legendario ex jugador y actual presidente de Liberia, George Weah, en el 36 en el estadio Ahmad Bin Ali. Ambos equipos se colocan con un punto en el Grupo B por detrás del líder, Inglaterra, que poco antes goleó 6-2 a Irán.

