VIDEO: Captan momento del fuerte sismo de magnitud 7.0 que sacudió las Islas Salomón

Un fuerte sismo de magnitud 7.0 sacudió el martes las Islas Salomón, dejando algunas zonas de la capital, Honiara, sin servicio eléctrico y causando pánico entre la población. El terremoto también colocó en alerta de tsunami las zonas costeras del archipiélago ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro, aunque esta posteriormente fue desactivada, indicó el Centro de Alertas del Pacífico.

“Fue uno grande”, dijo Joy Nisha, recepcionista del Heritage Park Hotel, en Honiara, citado por la AFP. “Algunas cosas en el hotel cayeron. Todo parece bien, pero hubo pánico”, agregó. Un reportero de la AFP en la capital del archipiélago indicó que la sacudida provocada por el sismo duró unos 20 segundos. En redes sociales, un usuario compartió un video que mostraba el momento del movimiento:

November 22, 2022

🇸🇧 #Solomon | a magnitude-7.3 earthquake struck near the Solomon Islands#Earthquake #sismo #Tsunami

📢 More videos in Youtube Channel: https://t.co/ledGWwhwZS

