Nuevo tiroteo en EE. UU.: 7 muertos en un supermercado

Un nuevo tiroteo en un supermercado Walmart en la ciudad de Chesapeake, en el estado de Virginia, al este de EE. UU., dejó al menos 7 muertos, entre estos el propio tirador, informaron autoridades la madrugada de este miércoles, en una nueva tragedia que ocurre en la víspera del Día de Acción de Gracias que se celebra en ese país.

“La policía de Chesapeake confirma 7 muertos, incluyendo al hombre que disparó, tras el tiroteo de anoche (martes) en Walmart en Sam’s Circle”, dijo la administración del municipio por medio de sus redes sociales. Poco antes, el oficial del departamento de policía de Chesapeake, Leo Kosinski, había dicho a la prensa que se habían encontrado “múltiples víctimas y múltiples heridos” en el supermercado, el cual, según medios locales, se encontraba lleno de clientes haciendo compras para la cena de Acción de Gracias. Las primeras llamadas a los servicios de emergencia llegaron poco después de las 22:00 horas del martes.

Chesapeake Police confirm 7 fatalities, including the shooter, from last night's shooting at Walmart on Sam's Circle. — City of Chesapeake (@AboutChesapeake) November 23, 2022

La policía no proporcionó ningún detalle sobre la identidad del presunto atacante ni sobre cómo murió. “Creemos que se trata de un único tirador y ese único tirador falleció”, aclaró Kosinski, quien añadió que varios agentes e investigadores peinaban la superficie comercial y aseguraban la zona.

“Sin sentido”

Walmart, el mayor minorista de EE. UU., emitió un comunicado a primera hora del miércoles diciendo que estaba “conmocionado por este trágico suceso”. “Rezamos por los afectados, la comunidad y nuestros colaboradores. Estamos trabajando estrechamente con las fuerzas de seguridad y nos centramos en apoyar a nuestros colaboradores”, añadió la cadena.

Por su parte, la senadora del estado de Virginia, Louise Lucas, dijo que estaba “absolutamente desconsolada” por la tragedia. “No descansaré hasta que no encontremos soluciones para terminar esta epidemia de violencia con armas en nuestro país que se ha tomado tantas vidas”, dijo.

I am absolutely heartbroken that America’s latest mass shooting took place in a Walmart in my district in Chesapeake, Virginia tonight. I will not rest until we find the solutions to end this gun violence epidemic in our country that has taken so many lives. — L. Louise Lucas (@SenLouiseLucas) November 23, 2022

“Trágicamente, nuestra comunidad está sufriendo otro incidente de violencia armada sin sentido justo cuando las familias se están reuniendo para el Día de Acción de Gracias”, tuiteó también el congresista Bobby Scott, de Virginia.

Tragically, our community is suffering from yet another incident of senseless gun violence just as families are gathering for Thanksgiving. My thoughts are with the victims and their loved ones. https://t.co/4zQ4YFuPbb — Rep. Bobby Scott (@BobbyScott) November 23, 2022

Según Gun Violence Archive, en lo que va de 2022 se han producido más de 600 tiroteos en EE. UU., país en el que la violencia con armas de fuego avanza a un ritmo alarmante.

*Con información de AFP