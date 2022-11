El hombre de 22 años que abrió fuego el fin de semana en un club gay en Colorado Springs, oeste de Estados Unidos, dejando cinco muertos y una veintena de heridos, podría ser procesado por asesinato y delitos de odio, dijeron el lunes autoridades.

Anderson Lee Aldrich, quien fue sometido por asistentes al Club Q el sábado por la noche luego de que disparara a la multitud con un rifle de asalto, se encuentra actualmente hospitalizado en espera de cargos formales, dijo el jefe de policía Adrián Vásquez.

El fiscal del distrito Michael Allen dijo que espera que se presenten cargos de asesinato en primer grado y señaló que “si hay pruebas de delitos motivados por prejuicios, también se lo inculpará por esto”.

“El hecho de que estas víctimas estuvieran en un lugar específico que es frecuentado predominantemente por miembros de la comunidad LGBTQ es una prueba que podemos utilizar”, declaró Allen a CNN.

-->

John Suthers, el alcalde de Colorado Springs, declaró a la cadena NBC que, aunque el motivo todavía se estaba investigando, “ciertamente tiene las características de un crimen de odio”.

GLAAD, una organización de defensa de la comunidad LGBTQ, señaló que el tiroteo en el Club Q se produjo en vísperas del Día de la Memoria Transgénero, celebrado internacionalmente el 20 de noviembre para honrar a las víctimas de ataques transfóbicos, y en medio de un aumento de la hostilidad contra ese grupo en Estados Unidos.

Brianna Titone, una legisladora estatal de Colorado abiertamente transgénero, también destacó la retórica anti-LGBTQ. “Cuando políticos y autoridades siguen perpetuando (…) insultos y desinformación sobre la comunidad trans y LGBTQ+, este es el resultado”, tuiteó.

El ataque fue el más mortífero contra la comunidad LGBTQ en Estados Unidos desde un tiroteo masivo en 2016 en un club nocturno en Orlando, Florida, que se cobró 49 vidas.

Los derechos de las personas transgénero fueron un tema candente en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato del 8 de noviembre, y los republicanos presentaron una serie de propuestas legislativas para restringirlos.

Suthers dijo que el atacante fue sometido por dos personas en un “increíble acto de heroísmo”. Uno de ellos le quitó el arma y, sin dispararla, golpeó al tirador y lo dejó “incapacitado”.

“Ese acto probablemente salvó muchas vidas, de eso no hay duda”, señaló Suthers.

La policía de Colorado Springs dijo que cinco personas murieron y 18 resultaron heridas, 17 con heridas de bala. Otra víctima se encontraba sin “lesiones visibles”, según un comunicado oficial. La policía había dicho previamente que hasta 30 personas habían resultado heridas.

NEW: Colorado Springs Police Chief Adrian Vasquez identifies the five victims from the Club Q shooting, using the pronouns they each identified with.

"I ask that everyone in our community and around the world honor each victim," Vasquez says before holding a moment of silence. pic.twitter.com/6dcg6WpQmg

— CBS News (@CBSNews) November 21, 2022