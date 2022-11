Los jugadores de Irán cantan su himno nacional en el partido contra Gales

Los jugadores titulares de la selección de Irán sí cantaron su himno nacional antes del partido contra Gales, en el marco de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Catar 2022. Las imágenes de los seleccionados iraníes guardando silencio durante la entonación de su himno nacional en su debut, el pasado lunes, generaron polémica y dieron la vuelta al mundo, pero este viernes fue diferente.

La elección, descrita como “colectiva” por el capitán Alireza Jahanbakhsh antes de la Copa del Mundo, de no cantar durante el partido contra Inglaterra, fue percibida como un signo de apoyo a las víctimas de las manifestaciones, duramente reprimidas en su país. El jueves, en rueda de prensa, el atacante Mehdi Taremi afirmó, no obstante, que los jugadores del “Equipo Melli” no sufrían “ninguna presión” después de haber rechazado cantar el himno nacional en la primera jornada. “No me gusta hablar de asuntos políticos, pero no sufrimos ninguna presión”, declaró el delantero centro del Oporto, antes de el partido ante los galeses.

Taremi, autor de un doblete contra Inglaterra (derrota de Irán por 6-2) el lunes, también rechazo posicionarse sobre la situación en Irán y las manifestaciones, reprimidas de forma sangrienta, consecuencia de la muerte, el pasado 16 de septiembre, de la joven Mahsa Amini, detenida por la policía de la moral por no haber respetado el estricto código vestimentario impuesto por el régimen.

Desde el inicio de la revuelta en Irán, el rechazo a cantar el himno de la República Islámica es uno de los métodos utilizados por deportistas iraníes para manifestar su solidaridad con el movimiento. El “Equipo Melli” debe enfrentarse a EE. UU. el martes 29 de noviembre, en el tercer y último partido del Grupo B.

Confiscan banderas

Un fotógrafo de la AFP constató cómo a varios aficionados vestidos con los colores iraníes se les confiscaba una bandera con la inscripción “Mujer Vida Libertad”, consigna de las protestas. A su lado, una aficionada mantenía en sus manos una camiseta de la selección con el nombre de Mahsa Amini y el número 22, edad de la joven en el momento de su muerte.

En las gradas, al inicio del partido hubo cánticos clamando “Irán, Irán”, con varias imágenes televisadas de aficionados iraníes con lágrimas en los ojos.

*Con información de AFP