Agüero y Fàbregas arremeten contra “Canelo” por amenaza a Messi

Gran polémica han generado en las redes sociales las palabras que emitió el boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez contra la estrella de la selección argentina, Lionel Messi, a quien amenazó luego de que se hicieron virales unas imágenes en las que, supuestamente, se observa a la “Pulga” pateando la camiseta del “Tri”, después del partido por la segunda jornada del grupo C, que ganó la albiceleste 2-0. Y en las últimas horas fueron Cesc Fàbregas y Sergio Agüero los que defendieron a Leo.

Y es que “Canelo” no soportó las imágenes y en son de amenaza expresó en sus redes sociales: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. ¡Qué le pida a Dios que no me lo encuentre!”, escribió en su cuenta de Twitter. Estas palabras enojaron mucho al “Kun” y a Fàbregas, que no tardaron en sumarse a los miles de comentarios en contra del pugilista y le dijeron que “no entiendes cómo funciona”.

#EUMundial | El polémico David Faitelson volvió a sacudir las redes sociales al responder de manera punzante a “Canelo” Álvarez tras un comentario amenazante hacia Messi 😳https://t.co/LIvd1ngZrw — El Mejor Equipo (@EUDeportes) November 28, 2022

Agüero y Fàbregas responden a “Canelo”

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y lo que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento ara sacarse el botín y sin querer le da”, le respondió Agüero.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Mientras que Fàbregas le dijo: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. Todas las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.

Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante. https://t.co/dWwFKXdIUS — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) November 28, 2022

Cabe mencionar que horas antes, también generó polémica el “dimes” y diretes” entre “Canelo” y David Faitelon. Por el mismo tema. Aquí puedes leer la nota.