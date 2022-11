Los memes de la pelea entre Canelo Álvarez y Messi

Las redes sociales se incendiaron luego de que Saúl Canelo Álvarez “amenazó” a Lionel Messi de golpearlo por la manera en la que se comportó con la camiseta de la Selección de México. Al término del partido entre ambas escuadras se viralizó el festejo del vestidor de la albiceleste y el video captó cuando el 10 de Argentina “pateó” la playera del Tri.

Aquel gesto hizo que el boxeador mexicano compartiera una serie de reclamos a amenazas en contra del argentino. Pero, como la conversación se dio en Twitter, los internautas que presenciaron aquel momento se encargaron de hacer una serie de memes de las posibles reacciones del jugador argentino y del pelador.

Diversos comentarios tanto a favor del Canelo como en su contra empezaron a surgir en las redes sociales pues el tapatío no se había comportado de tal manera por un equipo de fútbol, así que con la euforia del Mundial de Qatar 2022 se dio la licencia de comportarse así, pero su reacción solo generó burlas.

Algunos usuarios de Twitter argumentaron que el campeón de los supermedianos estaba aburrido, por ello empezó la discusión en internet. Otros más aseguraron que solo buscaba llamar la atención, así que pidieron que ya le den la revancha contra Dmitry Bivol para que tenga un objetivo en qué pensar.

Por su parte algunos fans de Messi aseguraron que nadie conocía al Canelo Álvarez en Argentina, así que su comentario no generaba ningún tipo de reacción en el capitán de la albiceleste.

Otros más se burlaron de cómo las publicaciones del Canelo Álvarez llamaron más la atención que la marcha que hubo en la Ciudad de México convocada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El Canelo le está quitando los reflectores a la marcha pedorra”, redactó una usuaria.

Pero, lo más destacado de las burlas es que, debido a la diferencia de horarios entre Catar y México, los internautas expusieron que las críticas del campeón unificado no le llegarían a Messi pues en el país mundialista ya era de noche, así que el delantero del PSG ya estaba dormido.

DIGO NO TE VAYAN A PARTIR LA MADRE SI ES QUE TIENES… 😢 pic.twitter.com/dP3kMJbgtS

No te rebajes Canelo, tú si eres un campeón del mundo🇲🇽🏆

messi will kick you a*s pic.twitter.com/ft1CKa6zVF

— عبدالرحمن 🇦🇷🇩🇪 (@itD7ME) November 28, 2022