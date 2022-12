¿Cuánto dinero perdió Canelo por apostar que México llegaba a la final del Mundial?

En los últimos días, Saúl Canelo Álvarez estuvo en el ojo de la tormenta luego de haberle declarado la guerra a Lionel Messi y trenzarse con Sergio Agüero en las redes sociales. El miércoles decidió admitir su error y pidió perdón públicamente para intentar recomponer las relaciones. Horas más tarde, su México quedaría eliminada del Mundial de Catar 2022 y lo haría perder dinero en una jugada apuesta.

Canelo concedió una entrevista con Adela Micha y reveló que apostó una suma de dinero en la selección mexicana, confiado en que lograrían la clasificación a los octavos de final de la mano de Gerardo “Tata” Martino, situación que no sucedió. Eso sí, podía cobrar recién cuando el Tri llegue ¡a la final!

“No aposté mucho porque todo puede pasar. Es un deporte y todo puede suceder, pero es lo que creo y pienso y es por lo que yo aposté. Ya veremos, dijo el ciego. Va a jugar la final, a lo mejor no la gana pero va a jugar la final (…) Yo le aposté US $10 mil (unos Q78 mil 300)a que quedaban en segundo lugar y llegan a la final. Si los pierdo, los pierdo con gusto porque voy a mandarles buena vibra”, expresó en diálogo con La Saga Live, en YouTube.

Se la jugó el Canelo

El pugilista tapatío desembolso unos 200 mil pesos mexicanos apoyando y esperanzándose en México, pero los perdió todo luego de la jornada del miércoles. “Yo te invito una botella de Petrus si llegan a la final y tú me invitas una botella de Petrus si no llegan a la final”, había dicho Micha, que no le tenía tanta fe al Tata y compañía.

Finalmente, y después de tres largos días de tuits, respuestas y polémicas, Canelo Álvarez se arrepintió de todo su show en las redes sociales criticando a Lionel Messi por haber pateado sin querer la camiseta de México y pidió disculpas. Rápidamente, su posteo se llenó de argentinos y de gente de su país riéndose de él…

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final”, puso en su cuenta de Twitter este martes a la tarde. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leo Messi (@leomessi)