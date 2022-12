Gerardo Gordillo recibe la bienvenida en equipo de Brasil

“El capitán de la selección de Guatemala, el defensor de 28 años estuvo en Coquimbo Unido, de Chile y llega con contrato hasta finales de 2023”, con este mensaje, el club E. C. Juventude, de la Serie B de Brasil, anunció la llegada del zaguero guatemalteco, Gerardo Gordillo, quien recientemente se despidió del futbol chileno.

Bienvenido Gerardo Gordillo 🇬🇹

Capitão da Seleção da Guatemala, o zagueiro de 28 anos, estava no Coquimbo Unido, do Chile e chega com contrato até o final de 2023: https://t.co/EtaUfRs0sS #Juventude2023 pic.twitter.com/M3bsGmvZWm

— E.C. Juventude (@ECJuventude) December 1, 2022