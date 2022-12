Lionel Scaloni critica a la FIFA por el poco descanso entre partidos

Argentina respira. Pese a un mal inicio, el equipo de Leo Messi estará en octavos de final del Mundial 2022 de la FIFA tras derrotar 2-0 a una Polonia que se enfrentará a Francia en la siguiente ronda, mientras que México dijo adiós a Catar pese a su tardía victoria ante Arabia Saudita (2-1), y Australia dio la sorpresa ganando a Dinamarca (1-0).

Después de su batacazo en la primera fecha ante Arabia Saudita (2-1), Argentina ha tenido que apretar los dientes, con un Messi que falló un penal ante los polacos, pero la Albiceleste pasa a las rondas clasificatorias y lo hace como primera del complicado grupo C. Su rival el sábado será Australia.

Consumado el 2-0 a Polonia y la clasificación a los octavos de final del Mundial de Catar 2022 como 1º del Grupo C, el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, lanzó una fuerte queja hacia la FIFA por el poco tiempo de descanso de cara al el partido de este sábado y por tener incluso menos que su rival Australia, que terminó 2º del Grupo D.

“Me parece una locura. No puedo entender que juguemos dentro de dos días y poco, siendo primeros de grupo”, expresó molesto Scaloni en conferencia de prensa y agregó en una nota que le dio a TyC Sports, con un mismo tono: “Son las 2 de la mañana, nosotros estamos acá y Australia, descansando. Hubiéramos salido terceros… Pero la FIFA decidió eso”.

La Selección argentina disputará su llave de octavos de final ante Australia en el segundo turno del sábado, el posible rival de Argentina en cuartos de final saldría del duelo entre Países Bajos y Estados Unidos, que también se enfrentarán este sábado a primera hora.

-->

"Me parece una locura jugar cada 2 días cuando somos primeros de grupo. No lo puedo entender. No están dadas las condiciones. Podríamos haber tenido más descanso".

🗣️ Lionel Scaloni. pic.twitter.com/V0LJzz9yTn

— VarskySports (@VarskySports) November 30, 2022