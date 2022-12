Szczesny y la curiosa apuesta con Messi previo a atajarle el penalti

Las selecciones de Argentina y Polonia se enfrentaron este miércoles en el cierre de la tercera jornada del grupo C del Mundial de Catar y en las últimas horas salió a la luz la curiosa apuesta que el guardameta polaco, Wojciech Szczesny, hizo con la estrella de la albiceleste, Lionel Messi. Cabe mencionar que el portero sobresalió por haberle atajado un penalti a Leo.

Cabe recordar que Argentina, pese a un mal inicio, estará en octavos de final del Mundial 2022 tras derrotar 2-0 a una Polonia que se enfrentará a Francia en la siguiente ronda, mientras que México dijo adiós a Catar pese a su tardía victoria ante Arabia Saudita (2-1), y Australia dio la sorpresa ganando a Dinamarca (1-0).

Y fue el mismo Szczesny el que reveló el hecho curioso con el “10” de la albiceleste, pues comentó que previo a que el árbitro decretara el penalti, apostó 100 euros con Messi, misma que perdió, pero se fue contento por haberle atajado la pena máxima.

La apuesta con Messi

Szczesny contó lo que vivió en los momentos previos al penalti, pues habló con Messi de cómo se dio la jugada, donde el polaco estaba seguro que no le iba a anotar. El árbitro acudió al VAR y determinó que había falta del portero sobre la “Pulga” y marcó penalti a favor de la albiceleste, lo que hizo perder 100 euros a Szczesny, aunque el guardameta dijo que no le pagará al argentino, ya que “tiene mucho dinero”.

“Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a pitar el penal… Así que perdí una apuesta con Messi. No sé si está permitido, tal vez me sancionen… no le voy a pagar, ya que tiene bastante dinero”, dijo el polaco entre risas a la cadena televisiva “Fox Sports”.

“Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío. Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy”, declaró Messi.