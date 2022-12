Raphinha: ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé?

El atacante del Barcelona, Raphinha, se ha convertido en una de las piezas clave para Brasil en el Mundial de Catar. A pesar que todavía no ha anotado o asistido, el delantero ya generó tres ocasiones claras de gol para la “Canarinha” en lo que va del torneo, una de ellas terminó en un gol contra Corea del Sur, lo que ha hecho que Tite ponga en él toda su confianza. Y en las últimas horas llamaron la atención las declaraciones que dio sobre si ve el Mundial.

El jugador ha dicho que prefiera preparar sus partidos de manera relajada, pese a que en la cancha muestra mucha ansiedad. Dice que prefiere no ver los partidos del Mundial y por el contrario, mejor se relaja viendo películas o series del momento, por lo que saber lo que pasa con Messi o Mbappé, no son su prioridad.

🔎 Raphinha (25 anos) entre todos os jogadores do Brasil na Copa do Mundo 2022: 1º em chutes realizados (7)

1º em chutes certos (6)

1º em passes decisivos (8)

1º em grandes chances criadas (3)

1º em dribles certos (4)

1º em desarmes (8)

1º em duelos ganhos (14) 🇧🇷👌 pic.twitter.com/LphyP6YJ7M — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 5, 2022

Lo que dijo Raphinha

Después de la goleada por 4-1 de Brasil sobre Corea del Sur, Raphinha sorprendió con sus declaracions ya que aseguró que no ha visto ni un solo partido de Messi o Mbappé.

“No veo nada del Mundial. No me gusta mirar los partidos, prefiero mirar películas o series. ¿Por qué tengo que saber algo de Messi o Mbappé? A mí no me gusta (ver futbol) sé que son los mejores y esta bien así”, expresó.

También fue preguntado sobre la selección de España y sus compañeros de equipo Gavi y Pedri, pero su respuesta no cambió demasiado.

“Tiene un equipazo. Tienen mucha calidad. Pero o no miro mucho los partidos. Me gusta centrarme en otras cosas que mirar los partidos”, dijo.

Ahora, Raphinha y Brasil preparan el duelo de cuartos de final contra Croacia, que sufrió para sellar el boleto, pues tuvo que irse a los penaltis ante Japón.