Luka Modric recibe elogios de Tite, entrenador de Brasil

El seleccionador brasileño, Tite, destacó la “resiliencia y persistencia” de Croacia, su rival el viernes en cuartos de final del Mundial de Qatar, pero aseguró que Brasil buscará desarrollar un “juego de excelencia” para clasificarse a las semifinales.

Tienen “calidad técnica individual, una calidad técnica colectiva, resiliencia y persistencia. Me enfoco en repetir los patrones de actuación de la selección. Reconocemos las virtudes del adversario, pero repetimos un patrón, jugamos un juego de excelencia. Y luego, que el mejor pase”, dijo este jueves en rueda de prensa en Doha.

Subcampeón en 2018, Croacia avanzó a cuartos de final del torneo árabe luego de vencer al sorprendente Japón en penales. En Rusia, ganó todos los juegos entre octavos y semifinales en definiciones desde el punto blanco o en la prórroga.

“Es una defensa difícil de vencer, entonces tenemos que trabajar con esa tensión, respetando y sabiendo esa característica”, dijo por su parte Cléber Xavier, asistente técnico de Tite. “Sabemos cómo funcionan ellos, debemos mantener nuestro juego”.

Tite, de 61 años, destacó la “calidad técnica muy grande” del trío de centrocampistas de Croacia, conformado por el capitán Luka Modric, Mateo Kovacic y Marcelo Brozovic.

